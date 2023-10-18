X (Twitter) yeni açılan hesaplardan yıllık ücret almaya başladı

Sosyal medya platformu X, bugün "doğrulanmamış yeni" kullanıcılardan gönderilerle etkileşime girmeleri için yıllık 1 dolar ücret almak üzere yeni bir deneme başlattığını duyurdu.

Şirket, bu testin şu anda Yeni Zelanda ve Filipinler'de kullanıldığını ve mevcut kullanıcıların etkilenmeyeceğini söyledi.

ETKİLEŞİME GİREBİLMEK İÇİN ÖDEME YAPMAK GEREKLİ



Kullanıcılar bu ücreti ödeyerek içerik gönderebilecek, beğenebilecek, yeniden gönderebilecek, yanıtlayabilecek, yer imlerine ekleyebilecek ve gönderilerden alıntı yapabilecek.

Öte yandan ödeme yapmayı tercih etmeyen kullanıcılar ise sadece gönderileri okumak ve hesapları takip etmekle yetinerek salt okunur bir hesaba sahip olacak.

SPAMI AZALTMASINA YARDIMCI OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Şirketin destek hesabı bu "Not A bot" programının kar amacı gütmediğini açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, bu programın spam'i azaltmasına yardımcı olacağını söyledi.



X yaptığı açıklamada, "Bu yeni test, spam, platformumuzun manipülasyonu ve bot faaliyetlerini azaltmaya yönelik zaten başarılı olan çabalarımızı desteklemek ve aynı zamanda platform erişilebilirliğini küçük ücret miktarıyla dengelemek için geliştirildi. Bu bir kAr amacı gütmemektedir" dedi.



Şirket, destek sayfasında, programın spam ile mücadeledeki etkinliğinin sonuçlarını paylaşacağını söyledi.



NE OLMUŞTU?

Elon Musk, geçtiğimiz ay tüm kullanıcıların platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade etmişti.

Bu uygulamanın bot ve sahte hesaplardan kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini vurgulamıştı.

Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi." dedi.

ÜÇ KATMANLI PREMIUM ÖZELLİĞİ GELEBİLİR

X'in şu anda yalnızca aylık 8 dolarlık bir ücretli planı var. Ancak yakın zamanda keşfedilen bir koda göre şirket, biri tamamen reklamsız olmak üzere üç premium katman sunabilir.