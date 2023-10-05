X (Twitter) yeni özelliğini duyurdu: Online alışveriş yapılabilecek

X yani eski adıyla Twitter, platform üzerinde alışveriş yapılmasına olanak tanımak istiyor.

Bu, içerik oluşturucuların doğrudan takipçilere satın alma bağlantıları göndermesine veya markaların doğrudan mesajlar yoluyla reklam vermesine olanak sağlayabilir.



Şirket ayrıca Paris Hilton ile yeni bir ortaklık yoluyla online alışveriş özelliklerini denemeye başlayacağını söyledi.

Variety'nin haberine göre Hilton, X platformu ile canlı alışveriş özelliklerini içeren yılda dört orijinal video içerik programı oluşturmak üzere anlaştı.

