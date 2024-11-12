X/Twitter'a rakip olarak çıkmıştı: Bluesky, bir haftada 700 bin yeni kullanıcı kazandı

X yani eski adıyla Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasıyla birlikte platformda yapılan köklü değişiklikler, kullanıcıları alternatifler aramaya itmişti.

14,5 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

X/Twitter'a alternatif olarak çıkış yapan Bluesky'ın geçtiğimiz hafta 700 binden fazla yeni kullanıcı kazandığı ve şu anda toplamda 14,5 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu doğruladı.

Yeni kullanıcıların çoğunluğunun ABD'den olduğu kaydedilirken, uygulamanın şu anda ABD'deki uygulama mağazasında Meta'nın Threads uygulamasının ardından iki numaralı ücretsiz sosyal ağ uygulaması konumunda.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ETKİLEMİŞ OLABİLİR

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları Bluesky'ın yeni kullanıcı akınının bir parçası olabilir.

İnsanlar ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın destekçisi Elon Musk'a ait olmayan bir platform kullanmak istiyor olabilir.