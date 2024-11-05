X/Twitter'da engelleme kalkıyor mu? Yeni güncelleme tepki gördü

X/Twitter, artık engellenen kullanıcıların kendilerini engelleyen kişiler tarafından yapılan paylaşımları görmesine izin veriyor.

X ekibi dün yaptığı paylaşımda "Engelleme güncellemesini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖNDERİLER HERKESE AÇIKSA GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Şirket daha önce yaptığı açıklamada, "Gönderileriniz herkese açık olarak ayarlanmışsa, engellediğiniz hesaplar bunları görüntüleyebilecek, ancak etkileşimde bulunamayacaklar (beğenme, yanıtlama, yeniden gönderme vb.)” diye yazmıştı.

X bu değişiklikle birlikte platform üzerinde daha fazla şeffaflığı hedeflediğini açıkladı.

X'in sahibi Elon Musk geçen yıl “Herkese açık gönderileri engellemenin hiçbir anlamı yok. Sessize alma gibi kullanılması gerekiyor.” diye yazmıştı.

KULLANICILARDAN TEPKİ

X'in yakında geleceğini söylediği değişikliğe çok sayıda tepki geldi.

Bazı kullanıcılar engellemeyi yalnızca rahatsız edici hesapları görmekten kaçınmak için kullanabilirken, bazı X kullanıcıları bu politikanın engellemeyi bir güvenlik önlemi olarak kullanan kişiler için zararlı olabileceğini söyledi.



Kullanıcılar, engellenen hesapların kendilerini engelleyen kişi tarafından gönderilen içeriği görüntüleyebileceğini, ekran görüntüsünü alabileceğini ve paylaşabileceğini belirterek karara tepki gösterdi.