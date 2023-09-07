(X) Twitter'dan yeni özellik: Listeler ana sayfaya geliyor

X'in belkide en çok kullanılan özelliklerinden biri olan listelerin yakın zamanda ana sayfa akışına eklenmesi bekleniyor.



Şu anda yalnızca "sizin için" ve "takip edilenler" seçeneği bulunan ana sayfa akışına bu geliştirmeyle beraber artık listelerin de eklenebileceği kaydedildi.



XPRO (TWEETDECK) PREMIUM'A ÖZEL OLMUŞTU

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda listelerin görüntülendiği XPro yani eski adıyla TweetDeck'in Premium üyelere özel olarak güncellemişti.

Böylelikle kullanıcılar listelerine ekledikleri hesapların gönderilerini anlık olarak takip edebiliyor.

X'in üzerinde çalıştığı bu özellikle beraber mobil ve PC cihazlarında platform üzerinde ana sayfa akışında listeler görüntülenebilecek.

Özelliğin Premium abonelerine özel olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.