X/Twitter'ın rakibi Bluesky, 10 milyon kullanıcıya ulaştı

Twitter'ın eski kurucusu Jack Dorsey'in desteğiyle geliştirilen Bluesky, yeni bir kilometre taşını aştı.

Yeni adıyla X'e rakip olarak geliştirilen platform, resmi hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda 10 milyon kullanıcıya ulaştıklarını açıkladı.

Bluesky'dan yapılan açıklama şöyle:

"Eğer bunu okuyorsanız, Bluesky'nin ilk 10 milyon kullanıcısından birisiniz demektir!"