X/Twitter'ın rakibi Bluesky, 10 milyon kullanıcıya ulaştı

X yani eski adıyla Twitter'a rakip platform olarak geliştirilen Bluesky, 10 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

X/Twitter'ın rakibi Bluesky, 10 milyon kullanıcıya ulaştı

'ın eski kurucusu Jack Dorsey'in desteğiyle geliştirilen Bluesky, yeni bir kilometre taşını aştı.

Yeni adıyla X'e rakip olarak geliştirilen platform, resmi hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda 10 milyon kullanıcıya ulaştıklarını açıkladı.

Bluesky'dan yapılan açıklama şöyle: 

"Eğer bunu okuyorsanız, Bluesky'nin ilk 10 milyon kullanıcısından birisiniz demektir!"

If you're reading this, you're one of the first 10 million users on Bluesky! Se você está lendo isso, você é um dos primeiros 10 milhões de usuários do Bluesky!

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— Bluesky (@bsky.app) 15 Eylül 2024 22:25

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