X/Twitter'ın reklam gelirlerinde yüzde 50 düşüş

X yani eski adıyla Twitter'ın sahibi Elon Musk geçtiğimiz günlerde platform üzerinde antisemitist bir gönderiye katıldığını belirtmişti.

Apple, Warner Bros ve Disney'in de bulunduğu çok sayıda şirket, bu gelişmelerin ardından platformdaki reklamlarını durdurdu.

REKLAMLARDAN 4,7 MİLYAR DOLA GELİR ELDE EDİYORDU

LSEG verilerine göre, X'in halka açık bir şirket olarak son dört çeyrekte reklam hizmetlerinden elde ettiği gelir, 2021'in ikinci yarısı ve 2022'nin ilk yarısını kapsayacak şekilde toplam 4,7 milyar dolar oldu.



Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, şirketin 2023'ün ilk üç çeyreğinin her birinde 600 milyon dolardan biraz daha fazla reklam geliri elde ettiği ve mevcut dönemde de benzer bir performans beklediği belirtildi.

GEÇEN YILDAN BU YANA YÜZDE 55 AZALMA

Musk'ın Ekim 2022'de görevi devralmasından bu yana, aylık ABD reklam geliri her ay bir önceki yıla göre en az yüzde 55 azaldı.

X'İN GELİRİNİN YÜZDE 75'İNİ OLUŞTURUYOR



Reklam satışları X'in toplam gelirinin yüzde 70 ila yüzde 75'ini oluşturuyor.

Rapora göre, yöneticiler 2023 yılında reklam ve aboneliklerden 3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflemişti, ancak bu rakamın çok altında kalacak.

REKLAM GELİRLERİNDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Bloomberg'in haberine göre, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'in 2023 reklam satışlarının yaklaşık 2,5 milyar dolara düşeceği tahmin ediliyor.



Musk ayrıca Temmuz ayında Twitter'ın nakit akışının, reklam gelirlerindeki yaklaşık %50'lik düşüş ve ağır borç yükü nedeniyle negatif kaldığını söylemişti.