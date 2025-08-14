xAI'ın kurucusu istifa etti: "Elon'dan iki şey öğrendim"

Elon Musk ile birlikte 2023’te yapay zeka girişimi xAI’yi kuran Igor Babuschkin, şirketten ayrıldığını duyurdu.

Babuschkin, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada “Babuschkin Ventures” adını taşıyacak yeni girişiminin, yapay zeka güvenliği araştırmalarına ve insanlığa katkı sağlayacak yapay zeka ile otonom sistemler geliştiren girişimlere odaklanacağını belirtti.



Babuschkin, CERN’de parçacık fiziği doktorası öğrenciliğinden xAI’yi sıfırdan kurmaya uzanan yolculuğunu anlatarak, Musk’tan iki önemli ders aldığını vurguladı:

“Teknik sorunlara doğrudan dalmaktan çekinmemek ve aciliyet duygusunu her zaman en üst düzeyde tutmak.”



"GECE YARISI EKİPLE BİRLİKTE ÇALIŞMASINI UNUTAMAM"

xAI’nin kuruluş sürecinde karşılaştıkları zorluklardan bahseden Babuschkin, 122 günde inşa edilen “Memphis” süper bilgisayar kümesini ve Musk’ın bir teknik aksaklık sırasında gece yarısı veri merkezine giderek ekiple birlikte çalışmasını unutamayacağını söyledi.

Musk, Babuschkin’e X üzerinden teşekkür ederek, “Sen olmasaydın burada olamazdık” dedi. Babuschkin, xAI öncesinde DeepMind ve OpenAI’de çalışmış, Dortmund Teknik Üniversitesi’nden mezun olmuştu.