Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar belli oldu

Oyun dünyasının popüler abonelik hizmetlerinden Xbox Game Pass, Mart 2025'in ikinci yarısında oyunculara sunacağı heyecan verici yeni içeriklerini açıkladı. Hem konsol hem PC kullanıcılarını sevindirecek olan bu güncelleme, çeşitli türlerdeki oyunlarla oyunculara keyifli bir deneyim vaat ediyor. İşte eklenen oyunlar:



33 Immortals: Aksiyon-Rguelike türündeki oyunun en dikkat çekici özelliği, 33 kişilik co-op tecrübesi sunması.



Octopath Treveler II: JRPG oyunlarını sevenler için büyük fırsat. Tüm dünyada sevilen ve Metascore’u 8.6/10 olan Octopath Traveler II artık Game Pass’te.



Train Sim World 5: Tren simülasyonlarına ilgi duyan oyuncular için değişik bir tecrübe.



Mythwrecked: Ambrosia Island: Mitolojik hikayelerden esinlenen oyun, bugünden itibaren tüm abonelere açılıyor. Gizemli bir adada geçen oyun, keşif ve hikaye anlatımıyla öne çıkıyor.



Blizzard Arcade Collection: Eski usül oyuncular için Arcade deneyimini bugüne taşıyan bir yapım. Blizzard’ın geçmişte konsollar için ürettiği 5 klasik (Blackthorne, The Los vikings, Lost Vikings 2, Rock N Roll Racing ve RPM Racing) bu pakette 25 Mart’tan itibaren abonelerin beğenisine sunulacak.



Atomfall: Strateji ve aksiyonu birleştiren yapısıyla Atomfall, karanlık bir dünyada hayatta kalma mücadelesi arayanları bekliyor. Oyun, 27 Mart’ta Game Pass’te olacak.



GAME PASS'E VEDA EDEN OYUNLAR



Mart sonunda, bazı oyunlar Xbox Game Pass'ten kaldırılacak. Bu oyunlar arasında popüler seriler ve beğenilen yapımlar da yer alıyor.



MLB The Show 24



Lil Gator Game



Hot Wheels Unleashed 2



Open Roads



Yakuza 0



Yakuza Kiwami



Yakuza Kiwami 2



Yakuza Like A Dragon



The Lamplighter’s League



Monster Hunter Rise



Yukarıdaki 10 oyun, 31 Mart’a kadar Game Pass abonelerine sunulmaya devam edecek. Nisan ayından itibaren ise hizmetten kaldırılacak. Bu yapımları oynamaya devam etmek isteyen kullanıcıların oyunları satın alması gerekecek.