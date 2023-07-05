Xbox, Game Pass'e eklenecek yeni oyunları duyurdu

Xbox, geçtiğimiz hafta Game Pass üyeliklerine küresel olarak zam yapacağını duyurmuştu.



Zamsız fiyatlardan üyelik alabilmek için bugünün son gün olduğu belirtildi.



İşte zamlardan sonra gerçekleşecek olan fiyat değişiklikleri



XBOX GAME PASS ZAMLI FİYATI







Game Pass Ultimate Fiyatı: 44,99 TL'den 120,99 TL'ye,

Game Pass Konsol Fiyatı: 29,99 TL'den 79,99 TL'ye yükselecek.

Game Pass PC Fiyatı ise henüz açıklanmadı ancak 79,99 TL olması bekleniyor.