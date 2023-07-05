Xbox, Game Pass'e eklenecek yeni oyunları duyurdu

Microsoft, Xbox Game Pass servisiyle oyunculara yüzlerce oyuna erişebilme fırsatı sunuyor.
Xbox Game Pass üyeliği bulunan kullanıcılar için yakın zamanda Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar duyuruldu.
- Grand Theft Auto V (Bulut ve Konsol)
- McPixel 3 (Bulut, Konsol ve PC) - 6 Temmuz
- Common'hood (Bulut, Konsol ve PC) - 11 Temmuz
- Insurgency: Sandstorm (PC) - 11 Temmuz
- Exoprimal (Bulut, Konsol ve PC) - 14 Temmuz (Game Pass ile ilk gün kullanılabilir)
- Techtonica (Bulut, Konsol ve PC) - 18 Temmuz
- The Cave (Bulut ve Konsol) - 18 Temmuz
Xbox, geçtiğimiz hafta Game Pass üyeliklerine küresel olarak zam yapacağını duyurmuştu.
Zamsız fiyatlardan üyelik alabilmek için bugünün son gün olduğu belirtildi.
İşte zamlardan sonra gerçekleşecek olan fiyat değişiklikleri
XBOX GAME PASS ZAMLI FİYATI
- Game Pass Ultimate Fiyatı: 44,99 TL'den 120,99 TL'ye,
- Game Pass Konsol Fiyatı: 29,99 TL'den 79,99 TL'ye yükselecek.
- Game Pass PC Fiyatı ise henüz açıklanmadı ancak 79,99 TL olması bekleniyor.
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