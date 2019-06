2020 Kasım ayında piyasaya sürülmesi öngörülen yeni jenerasyon Xbox Project Scarlet, şu anda dünyanın en güçlü oyun konsolu olan Xbox One X’ten 4 kat daha güçlü olacak. Oyunların 120 FPS’de oynanabileceği yeni konsol, içindeki SSD sayesinde halihazırdaki konsol jenerasyonundan 40 kat daha hızlı olacak. 8K çözünürlüğü destekleyecek olan yeni jenerasyon Xbox Project Scarlet, en son sürüm GDDR6 Ram ile gelecek.



XBOX GAME PASS ULTİMATE KULLANIMA AÇILDI



Xbox’ın 100’den fazla güncel oyunu kullanıcılarına sunan Game Pass üyelik modeli ve en gelişmiş oyuncu ağında online oyun oynama imkanı sağlayan Live Gold üyeliklerini birleştiren yeni üyelik servisi Xbox Game Pass Ultimate piyasaya sürüldü. Oyunseverler Xbox’ın tüm üyelik servislerini tek bir üyelik modelinde sunan en özel servisine lansmana özel 5.99 TL karşılığında üye olabilecek.



E3 boyunca duyurulan 60 oyundan 34’ünün Xbox Game Pass oyun kütüphanesine katılacağı açıklandı. E3 gecesine dair bir başka büyük gelişme ise yılın en büyük oyunlarından Metro Exdodus’un da aralarında bulunduğu 4 yeni oyunun Game Pass’teki yerini alması oldu. Fuarda tanıtılan 14 yeni Xbox Game Studios oyunu ise çıktığı gün Xbox Game Pass'te oyuncularla buluşacak.



GEARS OF WAR VE HALO'NUN YENİ SERİSİNİN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU



Xbox'ın en büyük özel oyunlarından olan Gears of War’un yeni oyunu Gears 5 hakkında birçok yeni gelişme paylaşıldı. Diğer tüm Xbox Game Studios oyunları gibi çıktığı gün Xbox Game Pass oyun kütüphanesindeki yerini alacak oyun 10 Eylül 2019’da piyasaya sürülecek. Gears 5, Escape Mode adında yeni bir oyun modu ile gelirken, yeni co-op modu sayesinde 3 oyuncu aynı anda oyunu oynayabilecek. Ön siparişlerde efsanevi Terminator Dark Fate Character Pack avantajının sunulduğu oyuna, Game Pass Ultimate üyeleri çıkış tarihinden önce sahip olabilecek. Xbox’ın bir diğer büyük oyun serisi HALO’nun yeni oyunu HALO: Infinite ise yeni bir video ile duyuruldu. 2020'de çıkacak HALO: Infinite, yeni nesil Xbox'ın lansman oyunu olacak.



PROJECT XCLOUD EKİM AYINDA GELİYOR



E3 Fuarı'na gelen ziyaretçiler, ilk kez Project xCloud 'u deneyimleme şansı yakaladı. Xbox'ın kullanıcıların her cihazda bulut üzerinden oyun oynayabilmelerini sağlayacak yeni projesi Project xCloud, Ekim ayında kullanıcılarla buluşacak. Xbox kullanıcıları ister evdeki Xbox konsolları üzerinden, isterse de Azure data merkezleri üzerinden Xbox oyunlarını istedikleri yerde istedikleri zaman oynayabilecek.



XBOX ELİTE CONTROLLER 2 DUYURULDU

Ödüllü Xbox kumandasının en üst modeli olan Elite modelinin ikinci serisi 4 Kasım'da piyasaya sürülecek. Yeni seri daha yüksek hassasiyet kontrolü, Bluetooth bağlantısı, üç farklı oyun profili, dahili şarj edilebilir pil ve şarj başına 40 saat kullanım süresiyle geliyor.