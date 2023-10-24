X'e (Twitter) iki farklı abonelik seçeneği geliyor

Elon Musk, daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'in iki yeni premium abonelik katmanı başlatacağını söyledi.



Musk, X paylaşımında "Biri tüm özellikleriyle daha düşük maliyetli, ancak reklamlı ve diğeri daha pahalı, ancak reklam yok" dedi.

Öte yandan milyarder, reklamlı premium seçeneğinin abonelik fiyatıyla ilgili bilgi paylaşmadı.

YENİ KULLANICILARDAN YILLIK 1 DOLAR ÜCRET ALMAYA BAŞLADI



Bu gelişme, şirketin Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni kullanıcılardan platforma erişim için 1 dolar ücret almaya başlamasıyla ortaya çıktı.



Şirket web sitesinde yaptığı açıklamada, abone olmayı reddeden yeni kullanıcıların yalnızca gönderileri okumak, videoları izlemek ve hesapları takip etmek gibi "salt okunur" eylemler gerçekleştirebileceklerini söyledi.



Herhangi bir ücretsiz seçenek olup olmayacağının ise belli olmadığı aktarıldı.



BOT VE SAHTE HESAPLARDAN KURTULMAK İÇİN

Musk uzun zamandır sosyal medya platformundaki botlardan ve sahte hesaplardan kurtulmak için çözümünün hizmet için ücret almak olduğunu söyledi.



Platformun sahibi Geçen yıl Ekim ayında firmayı devraldığından bu yana, kullanıcıları şimdi X Premium olarak adlandırılan gelişmiş bir hizmet için ödeme yapmaya teşvik etmeye çalıştı.

Platformadaki bazı kullanıcılar artık onaylı hesap abonelik hizmeti için ayda 8 dolar ödeme yapıyor.



"Not A Bot" abonelik yönteminin spam, platformun manipülasyonu ve bot faaliyetlerini azaltmayı amaçladığı kaydedildi.

