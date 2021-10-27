Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE tanıtıldı: Türkiye fiyatları açıklandı

ntv.com.tr

Xiaomi Türkiye, Eylül ayında Çin'de tanıtılan telefonların lansmanını yaptı. Yapılan lansmanda Xiaomi birçok ürün tanıttı. En çok merak edilenler ise Xiaomi'nin Türkiye'de yeni satışa sunacağı 11T ve 11 Lite serisine ait akıllı telefonlar oldu.



Xiaomi'nin ilk tanıttığı telefon 11 Lite 5G serisi oldu. 6.55 inçlik ekrana sahip Xiaomi 11 Lite 5G 6GB RAM VE 128 GB dahili hafızayla geliyor. Cep telefonunun batarya kapasitesi ise 4 bin 250 mAh boyutunda.



Çift hatlı telefon 33 W'lık hızlı şarjla geliyor ve USB Type-C girişe sahip. 64 MP'lik arka kameraya sahip telefonun 8MP'lik ikinci bir arka kamerası bulunuyor. Xiaomi 11 Lite 5G NE'nin ön kamerası ise 20 MP çözünürlüğe sahip.



11 Lite 5G NE Türkiye fiyatı ise aşağıdaki gibi...

6 GB RAM + 128 GB depolama: 5.299 TL

8 GB RAM + 128 GB depolama: 5.699 TL

8 GB RAM + 256 GB depolama: 5.999 TL



XİAOMİ 11T VE XİAOMİ 11T PRO

Çinli elektronik ürünler üreticisi Xiaomi 120W'lık hızlı şarj teknolojisiyle geliyor. Şirket telefonun 17 dakika içerisinde yüzde 100'e kadar şarj olduğunu açıkladı.

Kablolu şarj başlığı cihazın kutusundan çıkıyor. ntv.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Xioami Türkiye yetkilileri hızlı şarj sırasında telefonda ısınma problemi yaşanmadığını aktardı. Bataryanın 800 doluma kadar performans kaybına uğramadığı daha sonrasında yüzde 20 performans düşüşü gözlendiği aktarıldı.



Günde tek şarj üzerinden hesaplama yapıldığında bataryanın 800 gün boyunca kapasite kaybına uğramadığı söylenebilir.



Bu cihaz da 5G teknolojisiyle satışa sunulacak. Yapılan resmi açıklamaya göre telefonlar üç yıl boyunda ana güncellemeleri alacak. Ayrıca son açıklamaya göre telefonlar dört yıl boyunca güvenlik güncellemelerini de alacak.



Batarya kapasitesi 5 bin mAh olan cihaz üç farklı arka kamera bulunuyor. Ana kamera 108 MP, ikinci kamera 8 ve üçüncü kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca 1.75 diyafram açıklığına sahip ana kamera ile 8K görüntü kaydı mümkün. 8 çekirdekli bir CPU'ya sahip olan 11T Pro, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setine sahip.



11T Türkiye fiyatı

8 GB RAM + 256 GB depolama: 7.499 TL



11T Pro Türkiye fiyatı

8 GB RAM + 256 GB depolama: 8.499 TL

12 GB RAM + 256 GB depolama: 8.999 TL

XİAOMİ'NİN TANITTIĞI DİĞER ÜRÜNLER

Tanıtımda,Mi Electric Scooter 3 EU'nun fiyatı 6.599 TL, Redmi Buds 3 Pro'nun fiyatı 699 TL, Xiaomi FlipBuds Pro'nun fiyatı 1.999 TL ve Mi Smart Air Fryer'un 3.5L fiyatı 1.299 TL olarak duyuruldu.