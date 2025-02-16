Xiaomi 15 Ultra'nın global lansman tarihi onaylandı... Fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi 15 Ultra, 6.73 inç LTPO AMOLED ekranıyla 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile üstün performans hedefleyen cihaz, kamera konusunda da iddialı.



4 Arka, 1 Ön Kamera



50 MP ana kamera (1 inç sensör), 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP kısa mesafeli telefoto kamera ve 200 MP periskop telefoto kamera ile üst düzey fotoğraf ve video deneyimi öncelenmiş. 32 MP ön kamerası ise selfie tutkunlarını mutlu edebilir.



Globale Farklı Batarya



Xiaomi 15 Ultra, Çin’de 6.000 mAh kapasiteli batarya ile satılacak ancak global pazardaki versiyonunda 5.410 mAh batarya kullanılacak. Buna rağmen 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği sayesinde kullanıcıların sorun yaşamayacağı düşünülüyor.



Android 15 işletim sistemi ve HyperOS 2.0 arayüzü cihazın yazılımsal gücünü tamamlıyor. IP68 sertifikasıyla su ve toza karşı üst seviye koruma sunan cihaz ayrıca ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucusu özelliğine sahip.



Xiaomi 15 Ultra’nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?



Sektör kaynaklarına göre Xiaomi 15 Ultra’nın 512 GB depolamaya sahip versiyonu Avrupa’da 1.500 euro’dan satılacak.Standart Xiaomi 15 modelinin (512 GB) 1.100 euro fiyatlandırmayla satışa sunulması bekleniyor.



200 milyon satış hedefi



Xiaomi, 2024 yılında Apple ve Samsung’un ardından en çok akıllı telefon satan üçüncü şirket olmuştu. Geçtiğimiz yıl 169 milyon adet satışa ulaşan teknoloji devi, özellikle Mİ 15 ve Redmi K80 serisiyle büyük başarı kazanmıştı. Çinli şirket, Xiaomi 15 serisiyle 2025’te 200 milyon adet satışa ulaşmayı amaçlıyor.