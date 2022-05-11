Xiaomi, Apple ve Samsung'dan pahalı Mi 12 ve 12 Pro'yu tanıttı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi yeni amiral gemisi serisinin Türkiye'de de tanıttı.

Bugün gerçekleşen lansmanda telefonların Türkiye satış fiyatları belli oldu. Küreselde ailenin Mi 12X, Mi 12 ve Mi 12 Pro üyeleri bulunurken Türkiye'de Xiaomi Mi 12 ve Xiaomi Mi 12 Pro tanıtıldı.

APPLE VE SAMSUNG'DAN PAHALI

Xiaomi Türkiye'nin Mi 12 ve Mi 12 Pro için açıkladığı fiyat rakipleri Apple ve Samsung'u ilk defa geride bıraktı.

iPhone 13 şu anda 18 bin 999 liradan satılırken Galaxy S22 15 bin 999 liradan satılıyor. Xiaomi Mi 12'nin Türkiye satış fiyatı ise 20 bin 999 lira.

Xiaomi Mi 12 Pro'nun fiyatı ise 24 bin 999 lira etikete sahip.

XİAOMİ Mİ 12 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Ekran boyutu 3.28 inç olan telefon 8 GB RAM ve 128 GB hafızayla geliyor. 67 Watt'a kadar hızlı şarjı destekleyen telefonda 50W'ye kadar kablosuz hızlı şarj desteği de bulunuyoır.

Amoled teknolojisinin kullanıldığı telefonda 1080*2400 piksellik FHD+ ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunuyor.

Telefonun arka kamera bloğunda 50 MP'lik bir ana kamera, 13 MP'lik bir ikinci kamera ve 5 MP'lik makro çekim kamerası tercih edildi.

Öndeki selfie kamerası ise 32MP'lik görüntü kalitesine sahip. Telefonun suya dayanıklılık ve toza dayanıklılık özellikleri bulunmuyor.

XİAOMİ Mİ 12 PRO ÖZELLİKLERİ

Mi 12 ailesinin gelişmiş versiyonu Pro'da ise aynı işlemci tercih edildi. 4 bin 600 mAh'lık bataryaya sahip telefonda 120W'ye kadar hızlı şarj ve 50W'ye kadar kablosuz şarj desteği bulunuyor.

Telefonun 6.73 inçlik QHD+ ekranı 1440*3200 çözünürlüğe sahip. Telefonun arkasında 50MP'lik üç kamera bulunuyor. Ana kameraya destek olarak Geniş Açı ve Telephoto kameraları bulunuyor.

Öndeki selfie kamerası ise 32MP'lik çözünürlüğe sahip.

Her iki telefonda Android 12 işletim sistemiyle geliyor.