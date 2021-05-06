Xiaomi Avrupa satışlarında Apple'ı geçti

Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde telefon satışlarına ilişkin raporlarda başta Xiaomi olmak üzere Çinli firmaların yükselişi görülüyordu.



Son olarak araştırma şirketi Canalys Avrupa'daki akıllı telefon satışlarına odaklanan bir rapor yayımladı. 2021 ilk çeyreğine ilişkin hazırlanan raporda Apple'ın ikinciliği kaptırdığı ortaya çıktı.



Xiaomi yüzde 85 artışla Avrupa'daki pazar payını yüzde 23'e çıkarttı. Apple'ın pazar payı da yüzde 22 oranında büyüdü ama AB'deki satışların yüzde 19'unu alabildi. Böylece Xiaomi yüzde 35 pazar payına sahip olan Samsung'un ardından ikinci sıraya yerleşti.



Ancak raporda öne çıkan bir başka detay daha bulunuyor. Satınalma gücü yüksek Batı Avrupa'da Apple halen ikinciliğini koruyor.



Bir diğer Çinli telefon üreticisi Oppo da satışlarını yüzde 153 artırdı ve yüzde 4 pazar payıyla Avrupa en çok akıllı telefon satan dördüncü marka oldu.



Yaptırımlar nedeniyle satışları dönemden döneme eriyen Huawei ise bir önceki seneye göre yüzde 81 kayıp yaşadı ve Avrupa'daki payı yüzde 3'e düştü.

