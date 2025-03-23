Xiaomi CEO’su, bataryalarının dayanıklılığını ilginç bir yolla kanıtladı: Karpuz Testi

SU7 Ultra'nın bataryası, yalnızca dayanıklılık değil, aynı zamanda verimlilik ve güvenlik açısından da ileri teknolojilerle donatılmış durumda. Batarya sistemi, 14 katmanlı bir koruma yapısına sahip. Bu yapı, ultra yüksek mukavemetli çelik takviyeler ve yapay zeka destekli Batarya Yönetim Sistemi (BMS) gibi teknolojilerle destekleniyor. Ayrıca, aktif soğutma sistemi ve aerojel yalıtım özellikleri, bataryanın aşırı ısınma riskini minimize ediyor.



93.7 kWh kapasitesindeki batarya, 11 dakikalık bir hızlı şarj süresi içinde %10'dan %80'e kadar şarj edilebiliyor ve tam dolu bataryayla 620 kilometrelik bir menzil sunuyor. Performans açısından bakıldığında, SU7 Ultra’nın 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 1.98 saniyede ulaşabilmesi, hem güvenlik hem de hız odaklı kullanıcılar için dikkat çekici bir özellik.



Xiaomi SU7 Ultra, elektrikli araç teknolojisinde performans ve güvenliği bir araya getiren yenilikçi bir sedan olarak öne çıkıyor. Araç, 1548 beygir gücüne sahip motoruyla yalnızca 1.98 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabilirken, maksimum 350 km/s hız sunuyor. 93.7 kWh kapasiteli bataryası, hızlı şarj teknolojisiyle 11 dakikada %10'dan %80'e kadar dolabiliyor ve 620 kilometrelik etkileyici bir menzil sağlıyor. 14 katmanlı koruma sistemi, ultra dayanıklı çelik takviyeler ve yapay zeka destekli Batarya Yönetim Sistemi (BMS) gibi özelliklerle donatılan batarya, hem güvenlik hem de dayanıklılık açısından standartları yeniden tanımlıyor. İç mekandaki lüks Alcantara deri döşemeler ve karbon fiber detaylarla konfor sunan SU7 Ultra, aerodinamik tasarımı, karbon seramik fren sistemi ve yüksek teknolojiyle optimize edilmiş detayları sayesinde sadece bir araç değil, geleceğin teknolojik vizyonunu temsil eden bir ulaşım çözümü olarak dikkat çekiyor.



ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA GÜVENLİK ODAKLI YAKLAŞIM



Bu yenilikçi batarya güvenlik sistemi, yalnızca kazaları önlemekle kalmıyor, aynı zamanda pil ömrünü optimize ederek uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlıyor. Karpuz testi, sıradan bir tanıtım etkinliğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Xiaomi’nin bu gösteriyle sektördeki güvenlik standartlarını artırma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğu belirtiliyor.



Xiaomi, SU7 Ultra ile yalnızca elektrikli araç pazarında değil, aynı zamanda ileri teknoloji batarya çözümleri geliştirme alanında da öncü bir rol oynamayı hedefliyor. Şirketin önümüzdeki yıllarda daha fazla yenilik ve çevre dostu teknoloji geliştirme planları olduğu biliniyor.