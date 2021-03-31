Xiaomi elektrikli otomobil yarışına katılıyor

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi düzenlediği tanıtım etkinliğinde önemli bir bilgi paylaştı.



Xiaomi, elektrikli otomobil üretimine yatırım yapacaklarını duyurdu. Xiaomi gelecek 10 yılda elektrikli otomobil üretimine 10 milyar dolar yatıracağını aktardı.

CEO Lei Jun ilk yatırım miktarının 1.5 milyar dolar olacağını söyledi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında bulunan Xiaomi, diğer akıllı cihazların üretimini de yapıyor. Şirket halihazırda elektrikli scooter üretiminde de önemli bir pazar payına sahip.



Xiaomi rekabetin fazla olduğu bir alana giriyor. Apple ve Google'ın elektrikli otomobil arzuları uzun süredir biliyor. Aynı şekilde Tesla'nın yanısıra Volkswagen ve General Motors gibi büyük otomobil üreticileri de elektrikli otomobil yarışında bulunuyor.



Elektrikli otomobil piyasasının 2030 yılında 5 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.