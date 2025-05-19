Xiaomi inat etti! Kendi çiplerini üretecek

Xiaomi, çip sorunuyla başa çıkmak için kendi çiplerini üretmeyi hedeflyior. Şirket bu yolda 7 milyar dolar harcamayı göze aldı.



Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin milyarder kurucu ortağı Lei Jun, Çin'in X benzeri Weibo'sunda yaptığı bir paylaşımda "Çipler tırmanmamız gereken bir zirve ve büyük bir teknoloji şirketi olmak istiyorsak kaçamayacağımız zorlu bir savaş" dedi.



İLK İŞLEMCİSİNİ TANITACAK



Lei, ayrı bir gönderide Çinli şirketin 22 Mayıs'ta kendi tasarladığı ilk işlemcisi Xring O1'i tanıtacağını da sözlerine ekledi.



Lei'ye göre, Pekin merkezli akıllı telefon ve elektrikli araç üreticisi 2021 yılında Xring mobil çipini oluşturmak için on yıllık bir girişime karar verdi.



2500 KİŞİ ÇALIŞIYOR



Lei, Xiaomi'nin son dört yılda 13,5 milyar yuan'dan fazla harcadığını ve bu yıl araştırma ve geliştirmeye 6 milyar yuan yatırım yapmayı planladığını da sözlerine ekledi. Lei, Xiaomi'nin yarı iletken ekibinde şu anda 2.500'den fazla kişi olduğunu yazdı.



Xring O1'in ikinci nesil 3 nanometre teknolojisi ile üretildiğini belirten Lei, Xiaomi'nin üretim için güvendiği sözleşmeli yonga üreticisinin adını vermedi. 3nm kullanımı, ABD ihracat kontrolleri nedeniyle daha olgun 7nm'de sıkışmış olan Çin'in önde gelen dökümhanesi Semiconductor Manufacturing International Corp'u hariç tutuyor.