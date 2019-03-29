Cihaz ön ve arka kısımda yer alan Gorilla Glass 5 özelliği ile düşmeye ve darbelere karşı son derece dayanıklı.

Yepyeni bir tasarım Redmi Note 7, Redmi serisindeki tasarımdaki en büyük değişime işaret ediyor ve Corning Gorilla Glass 5 ile kaplı ön ve arka kısımlarla yeni bir premium stil yaratıyor.

19.5: 9 Dot Drop ekran, 6,3 cm çaprazlama ve FHD + çözünürlüğe sahip Redmi Note 7 ekranının yüksek piksel yoğunluğu ve doğru renkleri (% 84 NTSC renk gamı), sınıfındaki en iyi görsel deneyimlerden birini sunuyor.



Düşük ışıkta bile muhteşem fotoğraflar için sınıf lideri kamera Redmi Note 7, 48 milyon fiziksel piksele sahip Samsung ISOCELL Bright GM1 arka aydınlatmalı CMOS sensörünü destekliyor.

Xiaomi, Redmi Note 7'nin en son AI (yapay zeka) özelliklerine sahip kameraları, Xiaomi'nin bir başka amiral gemisi Mi MIX 3 ile birlikte sunulan gece modu özelliğini, AI sahne tespitini, AI güzelleştirme modunu ve AI portre modunu bir arada kullanıyor.



Eşsiz performans ve batarya ömrüRedmi Note 7, 2.2GHz maksimum saat hızıyla Qualcomm Snapdragon 660 AIE SoC tarafından destekleniyor. Bu özellik oyun oynarken ve veri indiririken en yüksek performansı sağlıyor.

Redmi Note 7'nin 4GB + 64GB modeli 1.999 TL; 4GB + 128GB modeli ise 2.349 TL diyat etiketi ile Türkiye'de satışa sunuldu.

4 BİN MAH BATARYA



Redmi Note 7, 4000mAh büyük bataryasıyla kullanıcılarına bir günlük batarya ömrü sunuyor.USB Type-C portu ile şarj edin ve Qualcomm Quick Charge 4 desteği sayesinde daha kısa şarj sürelerinin keyfini çıkarın. Redmi Note 7 ayrıca televizyon veya klima gibi çok sayıda ev aletini kontrol edebilen bir IR içeriyor.



Buna ek olarak, daha yüksek ve daha kaliteli ses için Smart PA sesi de destekliyor. Dayanıklılık için ÜretildiRedmi Note 7 tüm süreçlerde dayanıkılığı odağına alıyor ve kullanıcılara uzun süreli kullanım vaat ediyor.



Cihaz ön ve arka kısımda yer alan Gorilla Glass 5 özelliği ile düşmeye ve darbelere karşı son derece dayanıklı. Redmi Note 7, gövdededeki güçlendirilmiş köşeleri ve su geçirmez contalarla üstün bir koruma ve sağlamlık sunuyor.



REDMİ NOTE 7'NİN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?



Redmi Note 7, bugünden itibaren Redmi Note 7 Yetkili Mi Mağazalarında Cihazın 4GB + 64GB modeli 1.999 TL; 4GB + 128GB modeli ise 2.349 TL ile satışa sunulacak.



Mi 9 DxOMark'ta 99'luk video puanı ile video çekimi kategorisinde birinci sırada.

Yapay zekalı üçlü kameranın amiral gemisi Mi 9, Xiaomi’nin yapay zekaya sahip üç kameralı telefonlarının ilk amiral gemisi olma özelliğini taşıyor. Ana kamera en yeni 48 megapiksel Sony IMX586 1/2 ″ sensörünü kullanıyor.



Bu sayede kullanıcılar, 48 megapikselli yüksek çözünürlüklü görüntüler çekebilirken düşük ışık koşullarında, dört pikseli bir araya getirerek 1,6 μm büyüklüğünde pikseller elde edebilecekleri daha hassas ve parlak fotoğraf kareleri yakalayabilir.



16 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel telefoto kameranın birleşiminden oluşan üçlü kamera kombinasyonu, DxOMark web sitesinde 107 puan alarak test edilen tüm akıllı telefonların arasında Mi9’u en yüksek puanı alan ikinci telefon yaptı.



DXOMARK'TA BİR NUMARA



Bunun yanısıra 99'luk video puanı, video çekimi kategorisinde Xiaomi’yi DxOMark'ta bir numaraya koyuyor.



Dokuzlara bürünüyor Mi 9, elin rahatça kavramasını sağlayan tümüyle kavisli bir arka kapak tasarımına sahip. Gelişmiş arka kapak rengi Mi 9’a şık bir holografik gökkuşağı görünümü veriyor, böylece ele alınan her anda cihazın rengi farklı görünüyor.



Ekranın altında telefonun önceki nesle göre % 25 daha hızlı açılması için geliştirilmiş ekran içi parmak izi sensörü bulunuyor.

Kavisli tasarım ünlü mimar Antoni Gaudi'nin eserlerinden esinlenilmiş ve Gaudi Bilgi Akademisi tarafından onaylanmıştır.



Gaudi Bilgi Akademisi Başkanı Carlos Canals Roura, “Antoni Gaudi'nin çalışmalarından esinlenen Mi 9, ışığın yansımasını, doğal elemenlerle ve kusursuz eğrilerle bir araya getirerek mükemmel bir sanat eserine dönüştürüyor.” diyor ve bunu “Güzelliğin en büyük ifadesi” olarak tanımlıyor.



YÜZDE 25 DAHA HIZLI AÇILIYOR



Ön tarafında Mi 9, 6.39 inç 19.5: 9 Samsung AMOLED Dot Drop ekrana sahip. Ekranın altında telefonun önceki nesle göre % 25 daha hızlı açılması için geliştirilmiş ekran içi parmak izi sensörü bulunuyor.



TUV hızlı ve güvenli şarj sertifikalı, dünyanın ilk 20W kablosuz şarjı Mi 9’un içerisinde hem kablolu hem de kablosuz şarj etme alternatifli büyük bir 3300mAh batarya bulunuyor. Batarya, Alman kurumu TUV Rheinland'dan güvenli ve hızlı şarj etme sertifikasına da sahip.



27W kablolu şarj, Qualcomm’un QC4 + standardını destekliyor ve Mi 9’un sadece 30 dakikada %70’e kadar şarj edilmesini, 60 dakika içinde ise tam olarak şarj edilmesini sağlıyor. 20W versiyonlu yeni Mi Kablosuz Şarj Pedi ile birlikte kullanıldığında, Mi 9 bataryasını sadece 90 dakikada tam olarak doldurabiliyor.



MI 9'UN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?



Mi 9, Türkiye'de Nisan ayının ortasından itibaren 6GB + 64GB versiyonunda 4.699 TL, 6GB + 128GB versiyonunda ise 4.999 TL ile satışa sunulacak.