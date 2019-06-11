Daha çok telefonlarıyla tanıdığımız Xiaomi'nin iyi olduğu bir diğer alan da akıllı bileklikler. Mi Band serisini uzun süredir kullanıcılarıyla buluşturan şirket, bu kez Xiaomi Mi Band 4 ile dünyanın karşısına çıktı.

Ülkemizde 250 bini aşkın Mi Band kullanıcısının bulunduğu düşünüldüğünde şirketin yeni ürününün Türkiye'de de dikkat çekeceğine kesin gözüyle bakabiliriz.



Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen Xiaomi Mi Band 4, renkli ekranıyla dikkat çekecek. 16 bin renk destekli bir ekrana sahip olan Mi Band 3'e kıyasla Xiaomi Mi Band 4, yüzde 39.9 oranında daha büyük bir ekran kullanıyor.

Bluetooth 5.0'in kullanılacağını az önce söylemiştik; bu teknolojinin en önemli faydası bağlanabilirliğin artması ve elbette batarya ömründe kayda değer bir artış görülmesi. Mi Band 3'te kullanılan 110 mAh batarya bir yana, yeni akıllı bileklik daha büyük bir batarya kullanıyor: 135 MAh.



Farklı saat arayüzlerinden istediğini seçebilme şansına sahip olacağınız Xiaomi Mi Band 4'lerde göreceğimiz bir diğer yenilik de telefonda çalan şarkıyı kontrol etme özelliği olacak. Bugüne dek bu özellik hiçbir Mi Band serisinde kullanıcılara sunulmamıştı.



Dikkat çeken bir diğer yenilik ise sesli asistan özelliği olacak. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği asistani XiaoAi, bu cihazlarla birlikte gelecek. Henüz ayrıntılarının paylaşılmadığı bu özellik ile birlikte Xiaomi Mi Band 4'e mikrofonun da dahil edileceğini ortaya koyuyor.



Huangshang No.1 yongasından güç alması beklenen yeni Xiaomi Mi Band 4, ECG, ECG Pro, kalp atışı anormalliklerini izlemeye olanak sağlayan sağlık tabanlı bir yapay zeka motoruna da sahip.



Mi Band 3’e kıyasla biraz daha büyük olan ve şarj pimleri arka tarafa alınan yeni bileklik, bir önceki model ile benzer şekilde 50 metreye kadar suya dayanıklı.



Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği yaklaşık 35 dolar fiyata sahip. NFC bağlantısını destekleyen modeli satın almak isteyenlerin ise 50 dolar ödeyecek.