Xiaomi süper hızlı HyperCharge: 8 dakikada yüzde 100 şarj

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi yeni teknolojisini duyurdu. HyperCharge adı verilen teknolojiyle akıllı telefonlar yüksek hızda şarj edilebiliyor.

Xiaomi, HyperCharge'ın 4000mAh bataryaya sahip bir telefonu 8 dakikadan daha kısa sürede şarj edebildiğini açıkladı. Paylaşılan videoda modifiye edilmiş Mi 11 Pro'nun 44 saniyede yüzde 10, 3 dakika 20 saniyede yüzde 50 ve 8 dakikada ise yüzde 100 şarj olduğu görülüyor.



Videodaki deneme HyperCharge'ın 200W gücündeki kablolu versiyonu. Şirket bir de 120W gücünde kablosuz bir cihazın tanıtımını yaptı. Söz konusu kablosuz HyperCharge'da ise bir telefonunun bataryasını doldurmak 15 dakika sürüyor.



Xiaomi, hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışan tek şirket değil. Piyasadaki diğer Çinli üreticilerden Oppo ve Vivo da kendi hızlı şarj cihazlarını tanıttı.



TEST AŞAMASINDA



Akıllı telefonlarda kullanılan bataryalar aşırı hızlı şarja uygun değiller. Bu da tanıtılan teknolojileri konsept aşamasında bırakıyor. Aşırı hızlı şarjlar telefonların çok fazla ısınmasına ve batarya ömürünün çabuk tükenmesine neden oluyor.