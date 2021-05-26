Xiaomi’nin ABD’deki yasağı resmen kalktı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi yaptığı açıklamada, ABD mahkemesinin "Çin ordusu bağlantılı şirket" unvanını kaldırdığını ve kişilerin hisse alış - satış işlemlerini gerçekleştirebileceğini söyledi.

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi tarafından Hong Kong borsasına sunulan dosyada, "ABD'nin Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın şirketi Çin ordusu bağlantılı şirket (CCMC) olarak tanımlayan kararını iptal eden bir emir yayınladı" dedi.

Sunulan dosyada, ABD'li kişilerin şirket hisselerini satın alması veya elinde bulundurması üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırdığı belirtilirken Xiaomi CEO’su Lei Jun açıklamasında, "Şirketimiz açık, şeffaf, halka açık, bağımsız olarak işletilen ve yönetilen bir şirket olduğunu yeniden gösterdi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğunu devretmesine sayılı günler kala Çin ordusu veya hükümetine yardım etme şüphesinden dolayı aralarında Xiaomi'nin de yer aldığı dokuz Çinli şirketi kara listeye almıştı.

Karara göre ABD'li yatırımcıların Xioami'ye yatırım yapması yasaklanmış ve yatırımlarını geri çekmesi istenmişti.

Xiaomi ise kara listeye alınmasının ardından yayınladığı resmi açıklamada, “Şirket, 29 Ocak 2021 tarihinde ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı aleyhine dava açmış bulunmaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından kara listeye dahil edilmesi kararının gerçekle örtüşmediğine ve şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.