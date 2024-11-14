X'in rakibi Bluesky'da hızlı yükseliş: Seçimler Elon Musk'a zarar mı verdi?

Sosyal medya sitesi Bluesky, ABD seçimlerinden bu yana geçen bir hafta içinde 1 milyon yeni kullanıcı kazanırken, bazı X kullanıcıları düşüncelerini yayınlamak ve diğerleriyle çevrimiçi etkileşimde bulunmak için alternatif bir platform arıyor.

Bluesky yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonunda yaklaşık 13 milyon olan toplam kullanıcı sayısının 15 milyona yükseldiğini söyledi.

ŞUBAT AYINA KADAR DAVETİYEYLE GİRİLİYORDU

Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından kurulan ve desteklenen Bluesky, bu yılın Şubat ayında halka açılana kadar yalnızca davetle girilen bir platformdu.

Bu davetiye dönemi siteye moderasyon araçları ve diğer özellikleri geliştirmesi için zaman kazandırdı.

Bluesky, X ile olan rekabetçi ilişkisine, Başkan seçilen Donald Trump ile oylama sonuçlarını izleyen Musk'a X üzerinden atıfta bulunan bir paylaşımda bulundu.

Bluesky, "Hiçbir Bluesky ekip üyesinin bu gece bir başkan adayıyla oturmayacağını ve onlara çevrimiçi olarak gördüklerinizi kontrol etmeleri için doğrudan erişim sağlamayacağını garanti edebilirim" dedi.

HABER SİTESİ GÖNDERİ PAYLAŞMAYI BIRAKTI

Çarşamba günü The Guardian, sitedeki "aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçılığı" gerekçe göstererek artık X'te paylaşım yapmayacağını açıklamıştı.