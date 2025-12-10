X'in şifreli mesajlaşması Türkiye'ye geldi. İşte tüm bilinenler

Uygulama; uçtan uca şifreleme, görüntülü ve sesli arama, kaybolan mesajlar, dosya paylaşımı, mesaj düzenleme ve silme gibi modern bir sohbet uygulamasından beklenen birçok yenilik getiriyor.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME

X, Chat’in mesajları ve paylaşılan dosyaları uçtan uca şifrelediğini söylüyor. Ancak teknik dokümanlarda önemli uyarılar yer alıyor. Buna göre mesaj içerikleri şifreleniyor, ancak ancak alıcı, gönderim zamanı gibi metadata bilgileri korunmuyor.

Ayrıca X, henüz “man-in-the-middle” olarak bilinen, iki kişi ya da iki cihaz birbiriyle iletişim kurarken araya üçüncü bir tarafın gizlice girip iletişimi dinlemesi, değiştirmesi veya yönlendirmesi anlamına gelen saldırılara karşı koruma sunmadığını açıkça belirtiyor.

Yani “kötü niyetli bir X çalışanı” veya yasal süreç sonucu X’in kendisi bir konuşmayı ele geçirirse, kullanıcıların bunu fark edemeyeceği kabul ediliyor. Şirket, cihaz kimliği ve sohbet doğrulama sistemi gibi korumaların üzerinde çalıştığını ifade ediyor.

Chat’e ilk girişte kullanıcıların bir PIN kodu oluşturması gerekiyor. Bu PIN telefon dışına çıkmıyor; şifreleme anahtarlarını X sunucularında korumak için kullanılıyor. Şirket ayrıca, ilerleyen zamanda protokolün detaylarını açık kaynak yapmayı planlıyor.

YENİ ÖZELLİKLER

Chat, X’in eski DM sistemine göre büyük bir sıçrama sunuyor. Başlıca yenilikler ise sesli ve görüntülü görüşme, dosya ve medya paylaşımı, kaybolan mesajlar, mesaj düzenleme ve silme, grup sohbetleri ve medya şifrelemesi, ekran görüntüsü engelleme veya bildirim gönderme, sohbet güvenliği için “safety number” doğrulaması gibi özellikler yer alıyor.

Kullanıcılar dilerse sohbetlerde Grok yapay zekasını kullanabiliyor, ancak Grok’un yanıt verebilmesi için mesajların bu noktada X tarafından çözümleneceği belirtiliyor.

KULLANICI ŞİKAYETLERİ DE VAR

Chat’in geniş çapta kullanıma açılmasıyla birlikte birçok kullanıcı sosyal medyada şikayetlerini paylaştı.

En sık dile getirilen sorunlar şu şekilde:

Mesajların yüklenmemesi veya bağlantı şeklinde görünüp açılmaması,

Gecikme ve donma sorunları,

Grup sohbetlerinde kullanıcı ekleyememe veya isim değiştirememe,

Güncellemenin ilk aşamada sesli mesajları desteklememesi,

PIN ekranının “karmaşık” ve “gereksiz” bulunması.

Bazı kullanıcılar Chat’in “kullanılmaz”, “korkunç” ve “gereksiz bir değişiklik” olduğunu savundu. X ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

NEDEN BU GÜNCELLEME?

Elon Musk, X’i uzun süredir bir “her şey uygulaması” haline getirmek istiyor. WhatsApp ve Signal gibi uygulamalarla rekabet edebilecek güvenli bir mesajlaşma altyapısı bu vizyonun parçalarından biri.

Meta’nın WhatsApp’ı ile rekabetin arttığı bir dönemde gelen bu hamle, aynı zamanda X’in geçmişte yaşadığı güvenlik skandallarından sonra platformu daha güvenli hale getirme çabasının da bir parçası.

Ancak uzmanlar, mevcut haliyle Chat’in tam güvenli bir çözüm sunmadığını, özellikle X’in anahtar yönetimi üzerindeki hakimiyetinin kullanıcı güveni açısından sorun yarattığını belirtiyor.