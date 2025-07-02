X'in topluluk notlarında yapay zeka dönemi başlıyor

X platformunda 1 Temmuz itibarıyla başlatılan pilot uygulamayla birlikte, artık yapay zeka sohbet botları da topluluk notu hazırlayabilecek. Amaç, içerik doğrulama kapasitesini genişleterek daha fazla gönderiye bağlam eklemek.



X’in uzun süredir kullandığı Topluluk Notları, yanlış bilgi yayılımını önlemek için gönderilere kullanıcılar tarafından hazırlanan açıklamalar eklenmesine olanak tanıyor. Farklı görüşlere sahip kullanıcıların katkılarıyla hazırlanan bu açıklamalar, topluluk onayından geçtikten sonra herkese açık hale geliyor. X’in Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Keith Coleman, sistemin gelişmesi için yapay zekanın katkısının kritik olduğunu vurguluyor.



Coleman, ADWEEK’e yaptığı açıklamada, kullanıcıların platformdaki tüm gönderileri kontrol etmek istemediğini, genelde en çok dikkat çeken içeriklere odaklandığını belirtiyor. Oysa yapay zeka, insanlar tarafından gözden kaçan pek çok gönderiye not ekleyebilir.

İSTER GROK, İSTER BAŞKA YAPAY ZEKA MODELİ

Yeni düzenlemeyle kullanıcılar, ister X’in kendi sohbet botu Grok’u ister kendi geliştirdikleri yapay zeka modellerini API aracılığıyla Topluluk Notları’na entegre edebilecek. Yapay zeka destekli notlar da, insanlar tarafından yazılanlar gibi topluluk tarafından oylanacak ve ancak farklı görüşteki kullanıcıların ortak onayıyla yayımlanacak.



X ekibi tarafından yayımlanan yeni bir araştırmaya göre en verimli sonuç, insanlarla yapay zekanın birlikte çalıştığı senaryolarda ortaya çıkıyor. İnsanlardan gelen geri bildirimler, yapay zekanın not üretim sürecini pekiştirmeli öğrenme yöntemiyle geliştiriyor ve nihai karar yine insanlarda kalıyor.



Platform, şeffaflığı ve açık katılımı merkeze almayı amaçlıyor. Coleman, dünyanın dört bir yanındaki insanların bu doğrulama ekosistemine katkı sağlamasını ve kendi teknolojilerini geliştirmesini istediklerini söyledi:

“Hangi teknolojinin bu sorunu en iyi şekilde çözeceğine insanlar karar verebilmeli.”



Bu yaklaşım, MIT, Stanford, Harvard ve Washington Üniversitesi’nden araştırmacıların da katkıda bulunduğu yeni bir akademik makaleyle destekleniyor. Makalede, hem insanların hem de büyük dil modellerinin not üretebildiği, ancak hangi notların faydalı olacağına insanların karar verdiği açık bir sistem öneriliyor. Bu hibrit yapı, hız ve güvenilirlik açısından daha etkili bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

KATKILAR YÜZDE 50'DEN FAZLA AZALDI

Öte yandan bu yenilik, Topluluk Notları’na kullanıcı katkısının azaldığı bir dönemde devreye giriyor. NBC’nin geçtiğimiz ayki haberine göre, ocak ayından bu yana sisteme yapılan katkılar yüzde 50’den fazla azaldı. Bazı notlar ise teknik sorunlar nedeniyle kayboldu.



X yönetimi, bu düşüşün bir kısmını ABD seçimlerinden sonra ilginin azalmasına ve tartışmalı içeriklerin dönemsel dalgalanmasına bağlıyor. Yine de platformun verileri, Topluluk Notları’nın etkisinin güçlü olduğunu gösteriyor: Bir gönderiye not eklendiğinde, kullanıcıların bu içeriği yeniden paylaşma oranı yüzde 60 azalıyor; notlu gönderiler, paylaşan kişi tarafından yüzde 80 daha fazla siliniyor.

"KUTUPLAŞMAYI AZALTMA ÇABALARININ BİR PARÇASI"

Geçtiğimiz ay hayata geçirilen, farklı görüşlere sahip kullanıcıların beğendiği içeriklere etiket ekleme özelliği de platformun kutuplaşmayı azaltma çabalarının bir parçası olarak öne çıkmıştı.



Yapay zeka katkılı notların birkaç hafta içinde platformda görünür olması bekleniyor. İlk test grubu, bu notları yayınladığında alınacak geri bildirimler, yapay zeka sistemlerinin eğitiminde doğrudan kullanılacak. Ancak yapay zekanın yanlış bilgi üretme riski ve insan gönüllülerin motivasyonunun azalması gibi olası sorunlar da göz ardı edilmiyor. Buna rağmen X, insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bu yeni dönemin, içerik doğrulamada daha etkili ve sürdürülebilir bir model sunacağına inanıyor.