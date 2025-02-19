X'in (Twitter) Premium abonelik fiyatına Grok zammı: İki katına çıktı!
Elon Musk’ın son dönemde yapay zeka alanında büyük ilerlemeler kaydeden şirketi xAI, yeni nesil yapay zeka modeli Grok 3'ü tanıttı. Bu önemli duyurunun hemen ardından, X şirketi (Eski adıyla Twitter), premium abonelik planlarının fiyatlarını iki katına çıkardığını açıkladı.
X Premium+ fiyatı ne kadar oldu?
Türkiye’de Premium+ planının aylük ücreti 666,67 TL olarak görünüyor. Yıllık plan ile tek seferde ödeme yapılması halinde 8 bin TL karşılığında abone olunabiliyor. ABD’de ise aylık ücret 50 dolara, yıllık abonelik 350 dolara yükseldi.
Grok 3 yapay zekanın öne çıkan özellikleri
Grok 3, doğal dil işleme, makine öğrenimi ve veri analizi gibi alanlarda devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Bu model, önceki versiyonlarına göre çok daha hızlı ve doğru analiz yapabilme kapasitesine sahip. Kullanıcılar, Grok 3 sayesinde iş süreçlerini daha verimli hale getirebilecekler.
X'in abonelik fiyatları neden arttı?
X'in premium plan fiyatlarını artırmasının arkasında birkaç sebep bulunuyor. İlk olarak, Grok 3'ün gelişmiş özelliklerinden faydalanmak isteyen kullanıcıların talebi artmış durumda.
İkinci olarak, şirketin gelirlerini artırma stratejisinin bir parçası olarak bu adım atıldı. xAI yetkilileri, bu fiyat artışının, kullanıcıların Grok 3'ten elde edeceği yüksek değeri yansıttığını belirtiyor.
Zamma kullanıcı tepkileri
Fiyat artışı, kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı hesaplar, yeni özelliklerin yüksek fiyatı hak ettiğini düşünürken, diğerleri ise artışın fazla olduğunu savunuyor. Sosyal medya platformlarında bu konuyla ilgili çeşitli tartışmalar yaşanıyor.
Piyasa üzerindeki etkileri
Uzmanlar, bu fiyat artışının piyasada nasıl bir etki yaratacağını yakından takip ediyor. X'in bu hamlesinin, diğer yapay zeka hizmeti sunan şirketler üzerinde de baskı yaratabileceği düşünülüyor. Özellikle rekabetin yoğun olduğu bu sektörde, diğer firmaların da benzer adımlar atması muhtemel görünüyor.
Grok beğeni kazandı
xAI’ın yapay zeka hizmeti Grok, kullanıma açıldığı 2023 yılından itibaren X kullanıcılarının ilgisini cezbediyor. Özellikle metin tabanlı girdilerle oluşturulan gerçekçi görseller büyük ilgi gördü. Bu özellik, tasarımcılar ve içerik üreticileri tarafından sıkça kullanılıyor.
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