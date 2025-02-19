X'in (Twitter) Premium abonelik fiyatına Grok zammı: İki katına çıktı!

X Premium+ fiyatı ne kadar oldu?



Türkiye’de Premium+ planının aylük ücreti 666,67 TL olarak görünüyor. Yıllık plan ile tek seferde ödeme yapılması halinde 8 bin TL karşılığında abone olunabiliyor. ABD’de ise aylık ücret 50 dolara, yıllık abonelik 350 dolara yükseldi.

Grok 3 yapay zekanın öne çıkan özellikleri



Grok 3, doğal dil işleme, makine öğrenimi ve veri analizi gibi alanlarda devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Bu model, önceki versiyonlarına göre çok daha hızlı ve doğru analiz yapabilme kapasitesine sahip. Kullanıcılar, Grok 3 sayesinde iş süreçlerini daha verimli hale getirebilecekler.

