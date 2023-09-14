X'in (Twitter) rakibi Bluesky 1 milyon kullanıcıya ulaştı!

Twitter sonrası en çok konuşulan uygulamalardan biri olan Bluesky, büyük bir dönüm noktasına ulaştı.



Bluesky için strateji ve operasyonlar üzerinde çalışan Rose Wang, eski adı Twitter olan X'te o anın ekran görüntüsünü pa

Daha önce Bluesky'nin Temmuz ayında 1 milyon yüklemeyi geçtiğini bildirmiş olsak da, şimdiye kadar 1 milyon kullanıcı sınırına ulaşmamıştı.

DAVET KODU OLMADAN UYGULAMAYI İNDİRENLERİN SAYISI ÇOK YÜKSEK

Wang, X'te TechCrunch'a verdiği yanıtta bu tutarsızlığı açıklayarak, uygulamayı indirenlerin sayısının oturum açmak için davet kodlarına sahip olanlardan daha fazla olduğunu belirtti.

Bluesky'nin yeni kilometre taşı, 1 milyon kişinin sadece uygulamayı indirmekle kalmayıp gerçekten bir hesap oluşturabildiği anlamına geliyor.



THREADS'TE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Instagram ile kayıt olunabilen Threads, ilk günden 30 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

Ancak Threads'in aktif kullanıcı sayısında ciddi bir azalma söz konusu ve gün geçtikçe bu sayı düşmeye devam ediyor.

Bluesky'ın kullanıcıların davet kodu olmadan üyelikleri herkes için ne zaman açacağı ise bilinmiyor.