X'in (Twitter) ücretli olacağı açıklandı: Bluesky'a katılım sayısı ikiye katlandı

Elon Musk'ın X'i yani eski adıyla Twitter'ı herkes için ücretli yapmayı düşündüğünü açıklamasının ardından Bluesky, davetiye sistemiyle çalışmasına rağmen günlük kayıt rekorunu kırdı. X'in ikamesi olarak bilinen Bluesky'ın 1 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısı olduğu kaydedildi.

X'in (Twitter) ücretli olacağı açıklandı: Bluesky'a katılım sayısı ikiye katlandı

Musk'ın X'in yalnızca ücretli olacağını söylemesinden bir gün sonra Bluesky rekor kayıt aldı

, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı bir canlı yayın sırasında, X'in yani eski adıyla 'ın tüm kullanıcılarından platformu kullanmak için "küçük bir aylık ödeme" almayı planladığını söylemişti.

BLUESKY KENDİ REKORUNU KIRDI

Tüm bu yaşananların ardından Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'nin kuruluşu olan Bluesky, kullanıcı akınına uğradı. Platform henüz davetiye kodu ile çalışsa da günlük katılım rekorunu kırdı.

19 Eylül Salı günü Musk X'i herkes için ücretli yapacağını duyurduktan sonra Bluesky'a aynı gün 42 bin kullanıcının davetiye koduyla kayıt olduğu aktarıldı. Platformun halihazırda 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğu biliniyor.

KATILIM SAYISI İKİYE KATLANDI

Geçtiğimiz ay için takipçideki Bluesky kayıt sayılarına bakıldığında, platformun genellikle günde 10.000 ila 20.000 yeni kayıt gördüğü görüldü.

Bluesky, her zamanki günlük yeni kullanıcı sayısını şimdiden ikiye katladı ve günün bitmesine daha birçok saat var.

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