XPro'ya dönüşen TweetDeck'te değişim başladı: Blue'ya özel olacak

TweetDeck oluşturulan listeler üzerinden içerikleri gerçek zamanlı olarak daha hızlı takip edebilmeyi sağlayan bir Twitter aracıdır.
Elon Musk Twitter'ın ismini ve logosunu "X" harfine çevirdikten sonra TweetDeck'in isminde de değişikliğe gitti.
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda TweetDeck'in yeni adının XPro olacağını belirttikten sonra, TweetDeck'in platform üzerinde kullanıcı adı Pro'ya dönüştürüldü.
BLUE'YA ÖZEL OLACAK
Twitter, TweetDeck'in 30 gün içerisinde sadece Blue aboneliği bulunan onaylı hesaplar tarafından kullanılabileceğini duyurmuştu.
XPro'yu yakın bir zamanda yalnızca onaylı hesapların kullanması mümkün olacak.
Name is changing to XPro. Will come with a wide range of psy op plugins.— Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023
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