XPro'ya dönüşen TweetDeck'te değişim başladı: Blue'ya özel olacak

Elon Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın ismini ve logosunu değiştirdikten sonra San Fransisco'daki merkez binasına kadar bu değişimi gerçekleştirdi. Son olarak TweetDeck'in isminin platform üzerinde artık XPro olarak yer aldığı görüldü. Şirket, geçtiğimiz ay TweetDeck'in 30 gün içerisinde yalnızca onaylı hesaplar tarafından kullanılabileceğini duyurmuştu.

XPro'ya dönüşen TweetDeck'te değişim başladı: Blue'ya özel olacak

TweetDeck oluşturulan listeler üzerinden içerikleri gerçek zamanlı olarak daha hızlı takip edebilmeyi sağlayan bir aracıdır.

Twitter'ın ismini ve logosunu "X" harfine çevirdikten sonra TweetDeck'in isminde de değişikliğe gitti.

Musk, hesabından yaptığı duyuruda TweetDeck'in yeni adının XPro olacağını belirttikten sonra, TweetDeck'in platform üzerinde kullanıcı adı Pro'ya dönüştürüldü.

BLUE'YA ÖZEL OLACAK

Twitter, TweetDeck'in 30 gün içerisinde sadece Blue aboneliği bulunan onaylı hesaplar tarafından kullanılabileceğini duyurmuştu.

XPro'yu yakın bir zamanda yalnızca onaylı hesapların kullanması mümkün olacak.

XPro'ya dönüşen TweetDeck'te değişim başladı: Blue'ya özel olacak - 1

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