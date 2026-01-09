X'te deepfake krizi. Grok'a görüntü düzenletmek artık ücretli

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sosyal medya platformu X, yapay zeka aracı Grok ile görüntü düzenleme özelliğini yalnızca ücretli kullanıcılara sınırladı.

Karar, Grok’un kullanıcı talepleri doğrultusunda kişilerin rızası olmadan cinselleştirilmiş görüntüler üretebilmesine izin verdiği yönündeki eleştirilerin ardından geldi.

FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDE PORNOGRAFİK OYNAMALAR YAPILABİLİYORDU

Grok’un, insanların fotoğraflarını dijital olarak “çıplaklaştırarak" cinselleştiren talepleri yerine getirmesi kamuoyunda büyük tepki topladı. BBC’ye konuşan bazı kullanıcılar, kendileri hakkında üretilen bu görüntülerin “aşağılayıcı” ve “insanlıktan çıkarıcı” olduğunu söyledi.

Cuma sabahı itibarıyla Grok, X’e yüklenen görüntülerin düzenlenmesi talep edildiğinde bu özelliğin yalnızca ücretli abonelere açık olduğunu belirten bir uyarı vermeye başladı. Böylece bu tür talepler için kullanıcının adı ve ödeme bilgilerinin sistemde kayıtlı olması şartı getirildi.

Ücret ödemeyen kullanıcılar ise Grok’u ayrı uygulaması ve internet sitesi üzerinden görüntü düzenlemek için kullanmaya devam edebiliyor.

GROK NEDİR? NASIL KRİZE DÖNÜŞTÜ?

Grok, X’te ücretsiz olarak etiketlenebilen bir sohbet botu olarak kullanılabiliyor. Ancak bu özellik, kullanıcıların başkalarının fotoğraflarını düzenleyerek cinselleştirilmiş içerik üretmesini de mümkün kılmıştı.

BBC News’ün incelediği bazı paylaşımlar, yalnızca mavi tikli hesapların Grok’tan görüntü düzenleme taleplerini başarıyla alabildiğini gösteriyor.