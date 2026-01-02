X'te deepfake krizi. Grok'un fotoğraflarınızı "bikinili" yapmasını engellemek mümkün mü?

Elon Musk’ın sosyal medya platformu X'e entegre edilen yapay zeka botu Grok, kullanıcıların X'te paylaşılan sıradan fotoğraflarını talep üzerine "bikinili" versiyonlara çevirmeye başladı.

Bazı kişilerin kadınların fotoğraflarının altına yorum olarak Grok'u etiketlemesi ve "fotoğraftaki kişilere bikini giydir" gibi komutlar vermesi üzerine platformda rıza dışı ve taciz içerikli bir deepfake akımı başladı.

Grok ise bu taleplere çoğu zaman olumlu yanıt vererek, cinsel çağrışımlı görseller üretti. Üstelik Grok'un düzenlediği görseller sosyal medya platformundaki tüm kullanıcılara açık. Bu da intikam pornosu, itibar suikastı ve taciz gibi pek çok riski gündeme getirdi.

GROK'UN FOTOĞRAFLARIMI DÜZENLEMESİNİ NASIL ENGELLERİM?

Grok’ta bunu tamamen ve kesin biçimde engellemenin bir yolu yok. Ancak riski azaltmak isteyen kullanıcıların başvurabileceği bazı yöntemler mevcut.

Bunların başında düzenlemeye müsait fotoğrafların herkese açık biçimde paylaşılmaması geliyor. Grok yalnızca herkese açık gönderilerde etiketlenerek çalıştırılabiliyor. Kullanıcıların profillerini "özel" (private) hale getirmesi durumunda kimse fotoğraflara Grok'u etiketleyemiyor. Ayrıca yüzünüzün net olduğu ve tam vücudunuzun göründüğü fotoğrafları da paylaşmaktan kaçınabilirsiniz.

Ancak sosyal medya çağında birçok kullanıcı bu denli gizli kalmak istemeyebilir. Bu kullanıcılar da ayarlardaki gizlilik ve güvenlik sekmesinde yer alan “Kimler seni etiketleyebilir?” seçeneğini kullanarak "Sadece takip ettiklerim"i işaretleyebilir. Yine bu bölümdeki “Kimler gönderilerine yanıt verebilir?” seçeneğini de "takipçiler" veya "hiç kimse" şeklinde değiştirmek mümkün. Böylece tanımadığınız kişiler, fotoğraflarınızın altına Grok’u etiketleyemez.

FOTOĞRAFIM DÜZENLENİRSE NE YAPMALIYIM?

Eğer biri rızanız dışında fotoğrafınızı bu şekilde düzenlemişse yapılması gereken ilk şeylerden biri gönderiyi ve hesapları X'e bildirmek. Zira rızaya dayanmayan cinselleştirme, X’in kendi kurallarına da aykırı.

Ayrıca olası hukuki bir durum için gönderinin ekran görüntüsünü de almak önemli olabilir.

Bunun yanı sıra internette rızanız dışında paylaşılan fotoğraflarınızın kaldırılması için "stopncii.org" sitesine de başvurabilirsiniz. StopNCII, rızaya dayanmayan özel görüntü paylaşımı ile mücadele eden ücretsiz bir destek aracı.

Bu araç genellikle Facebook ve Instagram gibi büyük platformlarla iş birliği içinde çalışıyor. Bu sayede bu platformlar üzerinde paylaşılan taciz içeriklerinin kaldırılmasını sağlıyor. Ancak StopNCII, WhatsApp veya mesaj kutuları gibi kapalı devre uygulamalarda kişiler arasında gönderilen görsellere müdahale edemiyor. Yine de kitlesel platformlarda yer alan taciz içerikli fotoğrafların engellenmesi için güçlü bir seçenek.