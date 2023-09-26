X'te (Twitter) sesli ve görüntülü aramalar Premium'a özel olacak

Geçtiğimiz haftalarda X'in CEO'su Linda Yaccarino, platform üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapılabileceğini doğruladı.



Techcrunch'a göre, yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen sesli ve görüntülü arama özelliğinin Premium üyeliği bulunan kullanıcılara özel olacağı kaydedildi.



BLUE ABONELİĞİ OLMAYANLARA MESAJ SINIRLAMASI



Son olarak geçtiğimiz aylarda X, XBlue aboneliğine ilginin artması için platform içinde Premium üyeliği bulunmayanlara mesaj sınırlaması getirmişti. Böylelikle kotasını dolduran kullanıcı o gün içerisinde mesajlaşma özelliğinden yararlanamıyor.



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