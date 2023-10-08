X'ten 3 kademeli Premium abonelik sistemi: Fiyatlandırma değişiyor

X eski adıyla Twitter, premium abonelik hizmetini üç üyelik kademesine ayırarak şirketin kullanıcıya kaç reklam gösterildiğine bağlı olarak abonelik fiyatlandırmasını değiştirmeyi düşünüyor.

3 KADEMELİ OLACAK

Bloomberg'e göre, şirket şu anda aylık 8 dolardan başlayan mevcut premium planın Temel, Standart ve Plus varyasyonlarını test ediyor. Öte yandan yeni üyelik kademeleri için herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Ücretsiz bir versiyonun ise var olmaya devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Ancak, daha önce X uygulamasında keşfedilen ayrıntılara göre, giriş seviyesi Temel plan, kullanıcıların platformda gördüğü reklam sayısını azaltmazken, Standart katman, premium abonelerin şu anda sahip olduğu avantajlardan biri olan reklamların yarısını gösterecek.



PLUS PREMIUM ÜYELİKTE REKLAMLAR TAMAMEN KALDIRILACAK

En üst düzey Plus premium teklifi reklamları tamamen kaldıracak ve bu nedenle muhtemelen bugün ödenen miktar olan 8 dolar/ay veya 84 dolar/yıldan daha pahalı olacak.

X, bu yeni üyelik katmanlarının test veya genel kullanıma ne zaman sunulacağını veya her bir planın hangi ek avantajlarını açıklamadı.