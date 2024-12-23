X'ten Premium aboneliğe zam: Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Elon Musk'ın sahibi olduğu X yani eski adıyla Twitter, 2022'de satın alındığından bu yana en büyük fiyat artışını gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Premium+ hizmetinin ABD'deki aylık ücreti 21 Aralık tarihinden itibaren 16 dolardan 22 dolara yükseldi. Yıllık abonelik ücreti ise 168 dolardan 229 dolara çıktı.

MEVCUT ABONELER 20 OCAK'A KADAR ZAMDAN ETKİLENMEYECEK

X, sunduğu deneyimi desteklemek için fiyatları ayarladığını söyledi. Ayrıca şirket mevcut abonelerin 20 Ocak'a kadar zamsız fiyatlardan yararlanabileceğini belirtti.

TÜRKİYE FİYATLARINA DA ZAM

Öte yandan platform üzerindeki reklamları tamamen kaldıran hizmet için Türkiye'deki kullanıcıların ise 300 TL olan aylık abonelik fiyatı yerine 770 TL ödemek zorunda kalacağı kaydedildi.

Uluslararası pazarlarda da benzer artışlar söz konusu; Avrupa Birliği'nde fiyatlar aylık 16 eurodan 21 euroya yükseliyor.

Kanada'da ise Premium+ ücretleri 20 dolardan 29 dolara yükselecek.



Temel abonelik planlarıyla ilgili ise herhangi bir zam açıklaması yapılmadı.