X'ten (Twitter) Premium abonelere yeni özellik

Sosyal medya platformu X, artık kullanıcıların gönderilerine verilen yanıtları yalnızca onaylı hesaplar ile sınırlayabileceği yeni bir özelliğini duyurdu.

X'ten (Twitter) Premium abonelere yeni özellik

X yani eski adıyla 'da kullanıcılar, artık doğrulanmamış hesapların gönderilerine yanıt vermesini engelleyebilecek.

Öte yandan şirketin platform üzerindeki yanıtların ödeme, telefon numarası veya doğrulanmış hesaplarla sınırlandırılmayı düşündüğü, böylelikle tacizi, zorbalığı ve yanlış bilgilendirmeyi azaltabilmeyi hedeflediği kaydedildi.

Elon Musk, Twitter/X'i satın aldıktan sonra ücretsiz doğrulamayı kaldırmış ve mavi tik işaretini ücretli bir X Premium aboneliği parçası haline getirmiştir.

X'ten (Twitter) Premium abonelere yeni özellik - 1

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