X'ten (Twitter) Premium abonelere yeni özellik

X yani eski adıyla Twitter'da kullanıcılar, artık doğrulanmamış hesapların gönderilerine yanıt vermesini engelleyebilecek.
Öte yandan şirketin platform üzerindeki yanıtların ödeme, telefon numarası veya doğrulanmış hesaplarla sınırlandırılmayı düşündüğü, böylelikle tacizi, zorbalığı ve yanlış bilgilendirmeyi azaltabilmeyi hedeflediği kaydedildi.
Elon Musk, Twitter/X'i satın aldıktan sonra ücretsiz doğrulamayı kaldırmış ve mavi tik işaretini ücretli bir X Premium aboneliği parçası haline getirmiştir.
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