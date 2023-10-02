X'ten (Twitter) yeni özellik: Abonelere özel mesaj

X (Twitter), içerik üreticilere abone olan kullanıcılar için özel mesajlaşma seçeneği sunacak. Böylelikle kullanıcılar platform üzerinde abone oldukları içerik oluşturucularla daha kolay iletişime geçebilecek.

X'ten (Twitter) yeni özellik: Abonelere özel mesaj

X yani eski adıyla 'da kullanıcılar takip ettikleri içerik oluşturuculara her ay belli bir ücret karşılığında abone olabiliyor.

Bu özellik içerik üreticilerin abonelerine özel paylaşımlar yapamsına olanak tanıyor.

ABONELERE ÖZEL MESAJLAŞMA

X, içerik oluşturucuların ödeme yapan aboneleriyle etkileşimi artırmalarına yardımcı olacak başka bir özellik daha ekliyor.

Böylelikle yalnızca aboneler için DM’leri etkinleştirilebilir ve bu da potansiyel olarak daha derin etkileşimi kolaylaştırıyor.

X'ten (Twitter) yeni özellik: Abonelere özel mesaj - 1

MESAJ KUTUSU DETAYLANDIRILIYOR

Öte yandan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde X'teki mesaj kutularında aboneler için özel bir sekme olacağını ve böylelikle içerik üreticilerin abonelerden gelen mesajları daha kolay ayırt edebileceğini duyurdu.

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