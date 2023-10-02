X'ten (Twitter) yeni özellik: Abonelere özel mesaj

X yani eski adıyla Twitter'da kullanıcılar takip ettikleri içerik oluşturuculara her ay belli bir ücret karşılığında abone olabiliyor.

Bu özellik içerik üreticilerin abonelerine özel paylaşımlar yapamsına olanak tanıyor.

ABONELERE ÖZEL MESAJLAŞMA

X, içerik oluşturucuların ödeme yapan aboneleriyle etkileşimi artırmalarına yardımcı olacak başka bir özellik daha ekliyor.

Böylelikle yalnızca aboneler için DM’leri etkinleştirilebilir ve bu da potansiyel olarak daha derin etkileşimi kolaylaştırıyor.