X'ten yeni özellik: Bildirim kutusu yeniden dizayn ediliyor

Sosyal medya platformu X, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, resmi hesabından yaptığı paylaşımda özellikle ilgili bazı görüntüler ve detaylar paylaştı.

BİLDİRİM KUTUSUNA YENİ TASARIM

Bu özellikle birlikte kullanıcıların bildirim kutusunda yanıtlar, alıntılar¥iden gönderiler ve beğeniler gibi farklı sekmelerin bulunacağı kaydedildi.

Böylelikle kullanıcılar, sınıflandırılan bildirimlere çok daha kolay erişebilecek.

Bu işlevin XBlue yani Premium kullanıcılara özel olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.