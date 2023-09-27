X'ten yeni özellik: Bildirim kutusu yeniden dizayn ediliyor

X yani eski adıyla Twitter çalışanı Andrea Conway, kullanıcıların bildirim kutusunda ayrı bölümler olacağını duyurdu. Bu özellikle birlikte bildirim kutusundaki gönderi beğeniler, alıntılar, yeniden gönderiler ve alıntılar farklı sekmelerde gözükecek.

X'ten yeni özellik: Bildirim kutusu yeniden dizayn ediliyor

Sosyal medya platformu X, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, resmi hesabından yaptığı paylaşımda özellikle ilgili bazı görüntüler ve detaylar paylaştı.

BİLDİRİM KUTUSUNA YENİ TASARIM

Bu özellikle birlikte kullanıcıların bildirim kutusunda yanıtlar, alıntılar&yeniden gönderiler ve beğeniler gibi farklı sekmelerin bulunacağı kaydedildi.

Böylelikle kullanıcılar, sınıflandırılan bildirimlere çok daha kolay erişebilecek. 

Bu işlevin XBlue yani Premium kullanıcılara özel olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

X'ten yeni özellik: Bildirim kutusu yeniden dizayn ediliyor - 1

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