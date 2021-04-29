Yahoo'ya yeniden satış yolu gözüküyor

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Verizon Communications'ın iki sene önce başlattığı medyadan kaçış harekatı devam ediyor.



Şirket, son olarak bir zamanlar dünyanın en güçlü internet kuruluşları arasında gösterilen Yahoo'yu satışa koyduğu iddia edildi.

Verizon, Yahoo'yu 2017 yılında 4.5 milyar dolara satın almıştı. Verizon'ın hem Yahoo hem AOL için görüşmeler yaptığı belirtliyor.



Wall Street Journal'de yer alan iddialara göre Yahoo'yu 4.5 milyar dolar, AOL'yi ise 4.4 milyar dolara satın alan Verizon iki şirketi toplamda 5 milyar dolara elden çıkarmak istiyor. Verizon'un satış için Apollo Global Management'le görüştüğü ifade edildi.



Verizon daha önce AOL satışıyla şirkete kattığı Huffington Post'u ve Yahoo'yla gelen tumblr'ı satmıştı.



Yahoo 2008 yılında Microsoft'un 45 milyar dolarlık teklifini düşük olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Yahoo o tarihten sonra sürekli değer kaybetmeye devam etti.

ABD merkezli telekomünikasyon devi Verizon dijital reklamcılıkta yaşanan değişimden fayda sağlamak için medya yatırımlarına başlamıştı.

Ancak dünya genelinde medya kuruluşları gelir yöntemlerini yeniden düzenlemeye çalışıyor.

Birkaç yıl önce sadece dijital reklama bağlı kalacağı tahmin edilen medya kuruluşları üyelik, satış ve etkinliklerden de gelir elde etmeye çalışıyor.