Yalan duymaktan hoşlanıyoruz (Bilimsel araştırma)

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma insanların kendilerine yalan söylenmesinden hoşlandıklarını ortaya çıkardı.

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DHA 28.10.2019 - 10:27

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2018 yılında Science Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmada insanların kendilerine yalan söylenmesinden hoşlandıkları ortaya konuldu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) üç araştırmacı, 2006-2017 yılları arasında yaklaşık üç milyon kişinin tweet’lediği 126 bin öyküyü analiz etti.

Tweetleri karşılaştıran araştırmacılar yalanların gerçeklerden daha hızlı ve daha uzağa yayıldığını tespit etti.

Yalan tweetlerin içeriğini analiz eden MIT ekibi, yalanların gerçeklerden daha yeni ve daha ilginç olduğunu gördü.

Ayrıca yalanların duygusal tepkiyi tetiklemede daha iyi olduğunu gözlemlendi.

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