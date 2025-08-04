"Yamyam robot" icat edildi

Yeni geliştirilen robot sistemi, “Truss Link” adı verilen çubuk şeklinde manyetik uçlara sahip modüllerden oluşuyor.

Bu modüller uzayabiliyor, bükülebiliyor, sürünebiliyor ve birbirlerine manyetik olarak bağlanarak daha karmaşık yapılar oluşturabiliyor. Tek başına basit görünse de bu modüller birlikte çalıştıklarında oldukça esnek ve kendini dönüştürebilen yapılara evrilebiliyor.



Çalışmanın başyazarı Philippe Martin Wyder, projenin felsefesini "Gerçek otonomi, robotların yalnızca düşünmesiyle değil" ifadeleriyle özetledi.

Wyder ayrıca, biyolojik yaşamın kaynakları emerek büyümesi gibi, bu robotların da çevresindeki diğer robotları ya da parçaları kullanarak büyüme, uyum sağlama ve kendi kendini onarma yeteneği kazanmasını hedefliyor.

GELİŞME SÜRECİNİN VİDEOSU YAYINLANDI

Araştırma ekibi tarafından paylaşılan bir videoda, altı adet Truss Link modülü bir araya gelerek bir bütün robot oluşturuyor. Bu yapı, bulunduğu konumdan ilerleyip bir yükseltiyi kullanarak kendini iki boyutlu bir şekilden üç boyutlu bir yapıya dönüştürüyor. Ardından başka bir modülü de "baston" olarak entegre edip daha hızlı hareket edebilen, "ratchet tetrahedron" adı verilen yeni bir versiyona evriliyor.



Robotlar sadece kendilerini geliştirmekle kalmıyor; başka robotlara yardım edebiliyor, düşük enerjili parçalarını çıkarıp yerine yenilerini takabiliyorlar. Yani, hem destek sağlama hem de bakım yapma yetenekleri var.

İLHAM KAYNAĞI AMİNO ASİTLER

Bu sistemin ilham kaynağı ise biyolojideki amino asitler. Wyder, doğada yalnızca 20 farklı amino asidin sayısız proteine dönüşebilmesini örnek alarak her Truss Link modülünü bir amino asit gibi düşünüyor. Amacı, biyolojik yapıları taklit etmek değil; biyolojik evrimin yöntemlerini taklit ederek yeni çözümler geliştirmek.



Yine de bu robotların tamamen bağımsız hale gelmesi için zamana ihtiyaç var. Şimdilik araştırmacılar tarafından uzaktan kontrol ediliyorlar. Ancak bilgisayar simülasyonları, rastgele hareketlerle bile robotların kendi yapılarını oluşturabileceğini gösteriyor. Sürecin tek istisnası, geometrik karmaşıklık nedeniyle oluşması zor olan tetrahedron şekli.



Wyder ve ekibi, sıradaki adım olarak farklı sensörlerle donatılmış yeni modül türleri geliştirmeyi planlıyor. Amaç, bu robotlara daha fazla yetenek kazandırarak onları daha bağımsız ve uyarlanabilir hale getirmek.

