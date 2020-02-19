Yandex Navigasyon acil durum toplanma bölgelerini göstermeye başladı

Yandex Haritalar ve Yandex Navigasyon uygulamaları güncellenerek önemli bir özelliğe kavuştu. Bu uygulamalara Türkiye’deki acil toplanma alanı bilgileri eklendi.



Toplanma alanları, AFAD ve belediyelerden elde edilen verilere göre haritaya eklenmiş. Türkiye’deki tüm toplanma alanlarını göstermiyor ancak AFAD’ın açıkladığı ve belediyenin büyük toplanma alanlarının neredeyse tamamı listede gözüküyor.



AFAD’ın belirlediği toplanma alanı bölgelerini e-Devlet’ten görüntüleyebilmek mümkün. Güncelleme ile çevrimdışı harita özelliği sayesinde haritaları indirerek afet anında internete bağlanamasanız bile yakınlardaki toplanma alanlarını listeleyebilirsiniz.

Toplanma alanları için haritanın arama bölümüne “toplanma alanı” yazabilir veya mobil uygulamadaki toplanma alanı sekmesine girebilirsiniz.

