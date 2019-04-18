Yandex Navigasyon açıldığında kullanıcıların ilk olarak karşılaştığı, rotayı izleyen sarı navigasyon oku (Cursor), bundan böyle farklı görsel seçeneklerle değiştirilebiliyor.

Kullanıcıların yoğun trafik stresini azaltan, oyunlaştırma sayesinde yol deneyimini renklendiren yeni düzenlemede üç farklı seçenek bulunuyor: “Taksi”, “motosiklet” ve “UFO” ikonlarından birini tercih eden kullanıcılar, daha kişiselleştirilmiş bir yolculuk yapıyor.



NAVİGASYON OK GÖSTERGESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?



Yandex Navigasyon’un sarı ok göstergesini yeni eklenen seçeneklerinden biri ile değiştirmek çok kolay. Kullanıcılar, birkaç basamağı takip ederek işlemi tamamlayabiliyor. Menüden “Ayarlar” bölümüne girildikten sonra, “Ok göstergesine” basılıyor, ardından bu sayfada yer alan “taksi”, “motosiklet” ve “UFO” ikonlarından biri seçiliyor. Kullanıcılar diledikleri zaman aynı işlemleri yaparak, navigasyon okunu standart görünümüne dönüştürebiliyor.