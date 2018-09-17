Yandex Navigasyon’a yeni bir özellik daha geldi. Benzin istasyonları, restoranlar, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi ürün ve hizmet noktalarının yer aldığı kategoriler bölümünde eczanelerin bilgisine de yer veren uygulama, “Nöbetçi Eczaneler” özelliğini de devreye aldı.

Kullanıcılar, Yandex Navigasyon’un son sürümünde yer alan “Nöbetçi Eczaneler” özelliğini, uygulamayı güncelleyerek “Kategoriler” sayfasında görebilir ve inceleyebilirler.

5 İLDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI



Yandex Navigasyon’un “Nöbetçi Eczaneler” özelliği ilk aşamada İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve Kocaeli’nde olmak üzere 5 şehirde hizmet vermeye başladı.

Öte yandan başka şehirlerdeki kullanıcıların da bu özellikten faydalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kısa süre sonra, aralarında İzmir’in de olduğu 20’den fazla şehirdeki nöbetçi eczane bilgileri Yandex Navigasyon’a yer almaya başlayacak.