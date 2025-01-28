Yangına dakikada 2 ton su püskürtüyor: İngiltere'nin yeni itfaiye robotu

İngiltere'de Kent İtfaiye ve Kurtarma Servisi (KFRS), yangınlarda görev yapacak yeni robotunu tanıttı.

Bu robot, özellikle zorlu ve tehlikeli yangınları söndürmede itfaiyecilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak.

TERMAL KAMERA



Robot, yangın söndürme işlemi için termal görüntüleme özelliklerine sahip entegre bir kamera taşıyor.

Bu kamera sayesinde itfaiyeciler, yangının en yoğun olduğu yerleri ve dumanın nerede yayıldığını tespit edebiliyor.

İKİ TON SUYU BİR DAKİKADA PÜSKÜRTÜYOR





Ayrıca, robot iki ton suyu bir dakikada püskürtebilen bir su hortumu bağlantısına sahip.

İNSANLARI TAŞIYABİLİYOR

Ayrıca bu robot, özellikle insanlar için son derece tehlikeli olan yangınlarda kullanılacak.

Üzerindeki hoparlör sistemi sayesinde insanlarla iletişim kurulabiliyor ve bir sedyeye yerleştirilmiş insanı arkasında taşıyabiliyor.

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Robot, bir kişi tarafından uzaktan kumanda ediliyor ve kontrol cihazı olarak bir PS5 kontrolcüsünün kullanıldığı bir video da paylaşıldı.

Robotun yangın durumuyla ilgili topladığı bilgiler, ekibin durumu daha iyi analiz etmesine ve yangına daha etkili bir şekilde müdahale etmesine yardımcı olacak.