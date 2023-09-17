Yapay zeka 81 ili yeniden isimlendirdi

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından sıkça paylaşılan harita gündem oldu.

Gün geçtikçe hayatımıza entegre olan yapay zeka, Türkiye'de bulunan 81 ili yeniden isimlendirdi.

ANKARA'NIN ADI ATATÜRK OLDU

Yapay zekanın yeniden isimlendirdiği Türkiye haritasında Ankara'nın yeni ismi Atatürk olarak değiştirildi.

Öte yandan Malatya'nın ismi kayısı, Konya'nın ismi ise Türkistan olarak yenilendi.

Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip şehri İstanbul'un ismi ise "İstarmoni" olarak değiştirildi.