Yapay zekada yeni dönem başlıyor: OpenAI'dan Orion modeli

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni yapay zeka modeli Orion'u aralık ayına kadar piyasaya sürmeyi planlıyor.



OpenAI'nin son iki modeli olan GPT-4o ve o1'in yayınlanmasının aksine, Orion'un başlangıçta ChatGPT aracılığıyla geniş bir kitleye ulaşması beklenmiyor. Şirket, öncelikle yakın çalıştığı şirketlere erişim sağlamayı hedefliyor, böylece bu şirketler kendi ürünlerini ve özelliklerini geliştirebilecek.



Microsoft'taki mühendisler, Orion'un en erken kasım ayında Azure'da barındırılmaya hazırlandığını ifade ediyor.



Orion, OpenAI içinde GPT-4'ün haleflerinden biri olarak görülüyor, ancak şirketin bu modeli harici olarak GPT-5 olarak adlandırıp adlandırmayacağı henüz netlik kazanmadı. OpenAI yöneticileri, Orion'u GPT-4'ten potansiyel olarak 100 kat daha güçlü olarak tanımlıyor.