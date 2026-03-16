Yapay zeka araştırması. Tehdit ettiği mesleklerin yüzde 86'sında kadınlar çalışıyor

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, düşünce kuruluşları GovAI ve Brookings Enstitüsünden araştırmacılar, gelişen yapay zeka teknolojilerinin hangi meslek gruplarını ne ölçüde etkilediğini inceleyen araştırma yaptı.

Araştırmada, ABD'de yapay zekanın risk teşkil ettiği işlerde çalışanların yüzde 86'sını kadınların oluşturduğu belirtilerek, otomasyonun yarattığı olumsuz etkilerin toplum genelinde dengeli bir şekilde dağılmadığına işaret edildi.

Araştırmaya göre, çalışanlarının yüzde 77'si kadın olan mütercim-tercümanlık mesleğinin yapay zeka tarafından tehdit edilme olasılığı "çok yüksek" bulundu.

Çalışanların yüzde 95'i kadın olan yönetici asistanlarının da mesleklerinin yapay zeka yüzünden risk altına girme olasılığı "yüksek" olarak değerlendirildi.

Öte yandan, çalışanlarının yüzde 78'i kadın olan uçuş görevlileri ve yüzde 88'i kadın olan yardımcı hemşirelerin mesleklerinin yapay zeka yüzünden tehlikeye girme olasılığı "düşük" olarak değerlendirildi.