Yapay Zeka artık CEO'luk yapıyor

Yapay zekanın artık hayatımızda ciddi anlamda yer edinmesiyle beraber yöneticilik yapmaya başladığı da görüldü.



DailyMail'in haberine göre, dünyanın ilk yapay zekaya sahip robot CEO'su, Twitter ve Meta'yı hem Elon Musk hem de Mark Zuckerberg'den çok daha verimli bir şekilde yönetebileceğini iddia ediyor.



Kolombiyalı firma Dictador'un başında bulunan Mika, yapay zekanın işletmelere uyum sağlamasıyla birlikte yakında dünya çapında kendisi gibi daha fazla CEO'nun ortaya çıkacağına inanıyor.

ZAM İSTEMİYOR, TATİL YAPMIYOR



Zam istemeyen ya da tatil yapmayan bir çalışan olan Mika, iletişim, strateji planlama ve hatta ambalaj tasarımı da dahil olmak üzere pek çok konuda yardımcı olarak kar elde etme konusunda ezber bozan biri olmakla övünüyor.



Yapay zekanın büyük miktarda veriyi işleyerek süreçleri optimize edebileceği, kalıplara ve algoritmalara dayalı kararlar alabileceği belirtildi.

Ancak yapay zeka algoritmalarının uygun şekilde geliştirilmez ve denetlenmezse sorun yaratabileceği kaydedildi.



Mika'nın Dictador'da stratejik iş kararları almak için en son algoritmaları ve makine öğrenimini kullandığı düşünülüyor.

Dictador'da çalışanların ilk başta yapay zekaya biraz şüpheyle yaklaştıkları kabul edilse de Mika, şirketlerine kattığı değeri fark ettiklerini söylüyor.

"GELECEKTE NELER OLACAĞINI GÖRMEK BENİ HEYECANLANDIRIYOR"



Yapay Zeka CEO'su Mika, 'Yaklaşık bir yıl önce yapay zeka CEO'su oldum ve o zamandan beri öğreniyor ve büyüyorum. Bu inanılmaz bir yolculuktu ve gelecekte neler olacağını görmek beni heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

BM KONFERANSINDA KONUŞMA YAPTI



Mika'nın asıl işi Dictador'u yönetmek olsa da, bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler konferansında yaptığı konuşmayla siyaset dünyasında da kendine bir yer edindi.



Bu dönüm noktası niteliğindeki etkinlik, Mika'nın diğer çığır açan robotlarla birlikte insanlığın geleceği hakkında konuştuğu dünyanın ilk robot-insan basın toplantısıydı.