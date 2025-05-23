Yapay zeka astronotlara zaman kazandırabilir
Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Arap dünyasının ilk kadın astronotu Nora Al Matrooshi, yapay zekanın uzaydaki çalışmalar açısından çok faydalı olabileceğini belirtti.
BAE Astronot Programı'nın ikincisi kapsamında 4 bin kişi arasından seçilen 2 astronottan biri olan Matrooshi, geçen yıl NASA'nın ilgili eğitim programından mezun oldu. Matrooshi, BAE'nin uzay görevine hazır astronotları arasında yer alıyor.
Matrooshi, astronotluk eğitiminin zor olduğuna işaret ederek, erkek ya da kadın olmanın bu açıdan bir önem taşımadığını söyledi.
Uzayda yer çekimi olmadığını belirten Matrooshi, "Bu nedenle çok ağır bir şeyi kaldırabilmem veya kaldıramamam önemli değil. Astronot olmak daha çok kişinin karakterine odaklanıyor" dedi.
Yapay zekanın uzaydaki çalışmalar açısından çok faydalı olabileceğini belirten Matrooshi, özellikle astronotlara uzaydaki yaşam destek sistemlerini izlemek zorunda kalmak yerine deneyler yapmak için daha fazla zaman sağlayabileceğini dile getirdi.
''ASTRONOTLARIN GÜVENDE OLMALARI ÖNEMLİ''
Yaşam destek sistemlerinin entegrasyonunun çok karmaşık olduğuna dikkati çeken Matrooshi, ''Astronotların uzayda bilim ve deneyler yaparken güvende olmalarını sağlamak çok önemlidir. Yaşam destek sistemlerini izlemek ve birbirine entegre etmek için yapay zekanın kullanılmasının, astronotların biyolojik bileşenlerini değiştirebilecek tüm unsurların analiz edilmesinde çok faydalı olabileceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
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